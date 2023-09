Benfica volta a golear e avança para segunda eliminatória da 'Champions' feminina

'Águias' venceram as letãs do Riga por 4-0.

O Benfica apurou-se este sábado para a segunda eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões feminina de futebol, ao golear as letãs do Riga, por 4-0, no Seixal.

Depois de ter 'cilindrado' as norte-irlandesas do Cliftonville, por 8-1, na primeira eliminatória, na quarta-feira, este sábado, as 'encarnadas' voltaram a vencer de forma expressiva, graças a uma vantagem conseguida na primeira parte.

Dois golos de Kika Nazareth, aos três e sete minutos, um de Andrea Falcón, aos 15, e outro de Andreia Norton, aos 21, colocaram as comandadas de Filipa Patão na segunda e última eliminatória de qualificação para a fase de grupos da 'Champions', a disputar a duas mãos, em 10 ou 11 e 18 ou 19 de outubro, frente a um adversário a sortear na sexta-feira.