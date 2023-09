Dois mortos em choque frontal sobre risco contínuo

Dois homens, de 65 e 69 anos, perderam ontem a vida numa colisão frontal entre dois carros no IC28, em Távora, Arcos de Valdevez. O acidente ocorreu na chamada ‘reta de Padreiro’. Um dos carros saiu da sua faixa de rodagem, passou um duplo traço contínuo e apanhou a outra viatura de frente. A via tem boa visibilidade, mas não tem separador central no local exato onde ocorreu a colisão - esse separador existe a uma distância de apenas 50 metros - e os pinos existentes não foram suficientes para evitar o embate fatal.