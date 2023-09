Compra de banco trama Costa

Os documentos de António Costa, como cotitular de uma conta bancária da mãe, perderam-se no processo em que o Bankinter comprou o Barclays em Portugal, em 2016, e consequente transferência da conta para uma nova agência do Bankinter. Foi o próprio gabinete do primeiro-ministro (PM) que, em resposta a questões do, indicou ser essa operação a causa do extravio da documentação bancária. Por o banco ter perdido os documentos, Costa tomou uma decisão: segundo o seu gabinete, decidiu não ser cotitular dessa conta da mãe. A conta tem um saldo de 100 mil euros, segundo declarou o primeiro-ministro ao Tribunal Constitucional (TC).