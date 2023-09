Marrocos oficializa pedido de ajuda a Espanha após sismo

Dispositivo espanhol conta com equipas de salvamento e resgate e vai ser acionado com urgência.

Marrocos oficializou um pedido de ajuda a Espanha na sequência do sismo de magnitude 6.9 sentido no país esta sexta-feira. O anúncio foi feito este domingo pelo ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, citado pela Europa Press.O dispositivo conta com equipas de salvamento e resgate e vai ser acionado com urgência "para encontrar o maior número de pessoas com vida", referiu Albares.Espanha é o primeiro país a confirmar a receção de um pedido de ajuda por parte de Marrocos após o sismo desta sexta-feira que teve epicentro a cerca de 65 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.