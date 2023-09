CMTV líder na cobertura do sismo em Marrocos

Canal foi o mais visto do cabo, este sábado, num dia marcado pelo acompanhamento em permanência da catástrofe em Marraquexe.

Com reportagem em direto do local, da jornalista Mariana Lopes e do repórter de imagem João Beirão, aliderou a informação nacional no cabo alcançando 5,2% de share médio diário, à frente dos 3,4% obtidos pela CNN Portugal e dos 2,3% obtidos pela SIC notícias.A RTP 3 não foi além dos 0,6% de share médio diário.é líder no cabo há 17 meses consecutivos.Os dados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.