Mónica Sintra fala à CMTV e admite "grande susto" com sismo em Marrocos

teve epicentro a cerca de 65 quilómetros a Sudoeste de Marraquexe, na noite de sexta-feira.

A cantora Mónica Sintra está de férias em Marrocos e foi surpreendida pelo sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter queEste domingo, em entrevista à, a artista confessou o "grande susto" que sentiu perante o abalo, por "não saber o que era". "Será que vem uma réplica da mesma intensidade?", afirma ter pensado."O Duarte [filho da cantora] estava a dormir profundamente e felizmente não sentiu", revelou Mónica Sintra. "Quando houve a segunda réplica, o Duarte já deu por isso. Estávamos na praça", contou.Após o sismo, "algumas pessoas ficaram a dormir perto da piscina e outras no átrio" do hotel onde a artista se encontra instalada. "Nós ficámos no átrio", explicou.O hotel é "baixinho" e não sofreu danos estruturais, tendo apenas "paredes rachadas", segundo Mónica Sintra, que vai regressar a Portugal na segunda-feira no mesmo voo que já tinha estipulado antes do terramoto. "De resto continua tudo muito seguro", esclareceu.A cantora tem estado atenta ao que se passa nas regiões mais afetadas pelo sismo. Os danos no hotel foram poucos, e menores, "considerando aquilo que se passa fora daqui".