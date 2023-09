Pânico e desorientação: As reações de portugueses ao sismo em Marrocos

Terramoto de magnitude 6.9 na escala de Richter causou pelo menos 2012 mortos e 2029 feridos.





O sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter que foi registado, esta sexta-feira à noite, em Marrocos, e que causou pelo menos 2012 mortos e 2029 feridos, deixou várias pessoas em pânico e desorientadas. Portugueses, de férias e não só, descreveram o momento como "um abalo de terra enorme".O terramoto ocorreu pelas 23h11 desta sexta-feira, a uma profundidade de 10 quilómetros. O epicentro localizou-se a cerca de 65 km a Sudoeste de Marrakech. Dada a magnitude, o abalo foi sentido em Portugal, em particular nas regiões de Lisboa e Algarve, deixando muitas pessoas a interrogar-se sobre o que estaria a acontecer. Portugueses em Marrocos

"Estou em Marrocos. Foi horrível. Ouviu-se um ruído ensurdecedor e um abalo da terra enorme, muita gente em pânico. Foi realmente muito forte o sismo. Os estragos são grandes também", conta um leitor aoUm português que estava num hotel em Marrakech revelou àque tanto ele como a esposa chegaram a temer o pior . "A minha mulher tremeu durante dez minutos", narra, referindo-se à ansiedade vivida durante o terramoto.O Presidente da Câmara de Albufeira está de férias em Marrocos e relata que "houve pessoas a entrar em pânico" no hotel onde se encontra instalado.A cantora Mónica Sintra está de férias em Marrocos e foi surpreendida pelo sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter que teve epicentro a cerca de 65 quilómetros a Sudoeste de Marraquexe, na noite de sexta-feira.Este domingo, em entrevista à, a artista confessou o "grande susto" que sentiu perante o abalo , por "não saber o que era". "Será que vem uma réplica da mesma intensidade?", afirma ter pensado."O Duarte [filho da cantora] estava a dormir profundamente e felizmente não sentiu", revelou Mónica Sintra. "Quando houve a segunda réplica, o Duarte já deu por isso. Estávamos na praça", contou.Após o sismo, "algumas pessoas ficaram a dormir perto da piscina e outras no átrio" do hotel onde a artista se encontra instalada. "Nós ficámos no átrio", explicou.O hotel é "baixinho" e não sofreu danos estruturais, tendo apenas "paredes rachadas", segundo Mónica Sintra, que vai regressar a Portugal na segunda-feira no mesmo voo que já tinha estipulado antes do terramoto. "De resto continua tudo muito seguro", esclareceu.A cantora considera ainda que "não faz muito sentido" dizer que o sucedido afetou as férias em Marrocos, "perante aquilo que se passa fora do hotel".

Populares relatam ter sentido o sismo



Há relatos nas redes sociais de pessoas que sentiram o abalo na capital. "Digam-me que também sentiram o sismo em Lisboa há pouco", escreveu uma utilizadora na rede social X/Twitter. "Senti mesmo um sismo aqui em Lisboa?", questionou outro utilizador.



Chegaram ao CM relatos de pessoas que sentiram o abalo em várias zonas do País. "A água da piscina fazia remoinhos", conta ao CM uma testemunha de férias em Lagos.



"Estava tranquila e sentada de pernas cruzadas num cadeirão quando as minhas pernas começaram a abanar, as flores a abanar, as chaves na porta de entrada a tilintar e então percebi que seria um sismo", conta uma leitora.

"Em Portimão senti dois sismos. O último foi mais intenso e durou alguns segundos. Estava a dormir, acordei com a cama abanar imenso. Grande susto", conta um outro leitor ao CM.