Adeptos captam casal a fazer sexo em varanda de prédio com vista para estádio no Brasil

Vídeos do momento viralizaram nas redes sociais.

Mesmo com a partida estando renhida e vibrante, parte dos adeptos que foram ao Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, capital do estado brasileiro do Ceará, assistir ao confronto entre o Ceará e o Londrina de repente deixaram de olhar para o relvado e concentraram a atenção no que se passava numa das varandas de um prédio que dá vista para o campo. Na dita varanda, indiferente aos olhares indiscretos, ou imaginando que ninguém perceberia, um casal dedicava-se freneticamente a uma outra atividade muito apreciada e praticada no país do futebol, o sexo.

Na varanda de casa, o casal, que inicialmente também estava a assistir à partida, a contar para a Série B do campeonato brasileiro, a certa altura começou a trocar carícias e, daí a pouco, começou a consumar o ato sexual ali mesmo. Algum dos 17,8 mil adeptos que foram ao estádio, a certa altura, desviaram o olhar do relvado e olharam para o prédio vizinho ao estádio para ver a inusitada cena.

Chamando indiscretamente a atenção de outros espetadores para o que se passava não no campo mas na varanda do outro lado do estádio, daí a pouco uma boa parte dos adeptos simplesmente desligou-se do bom e velho futebol que se praticava no relvado e concentrou toda a sua curiosidade no igualmente bom e velho sexo praticado na varanda. Tudo teria ficado por isso mesmo, somente uma observação indiscreta da intimidade de um casal de desconhecidos, não estivéssemos na era das redes sociais e da internet, pois muitos adeptos começaram a filmar o casal com os seus telemóveis e daí a pouco as tórridas cenas já viralizavam no mundo virtual.

Quanto ao encontro, o Ceará, a jogar em casa, venceu o Londrina, do distante estado do Paraná, por 3-1.