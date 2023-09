Rubiales anuncia demissão da Federação Espanhola de Futebol e do cargo de vice-presidente da UEFA

Decisão surge depois da polémica ocorrida na final do Mundial Feminino.

Luis Rubiales anunciou este domingo a demissão da Federação Espanhola de Futebol e do cargo de vice-presidente da UEFA. A decisão surge depois da polémica ocorrida na final do Mundial Feminino, quando Rubiales beijou a jogadora Jenni Hermoso.De acordo com o El Español, o antigo presidente classifica de "campanha desproporcionada" e "perseguição desproporcionada" aquilo a que foi sujeito desde a final do Mundial, mas sublinha que tem "fé na verdade" e que fará tudo o que estiver ao seu alcance "para que ela prevaleça".Rubiales disse ainda que toma a decisão depois de se certificar de que a sua partida "contribuirá para a estabilidade que permitirá à Europa e a África permanecerem unidas no sonho de 2030".