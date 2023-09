Justiça caça a arguidos 128 milhões de euros

Os tribunais apreenderam 10 600 bens a arguidos ou decretaram a sua perda a favor do Estado, no valor de mais de 128 milhões de euros. Os bens foram apreendidos em cerca de 900 processos judiciais e abrangem ativos financeiros, como contas bancárias, imóveis, barcos, e joias e objetos em metais preciosos.Saiba mais no site do Correio da Manhã