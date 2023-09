Mulher e filha de Marco ‘Orelhas’ livres de acusação por morte de Igor Silva

O juiz de instrução Pedro Miguel Vieira considera que Marisa Santos e Iara Gonçalves - mulher e filha de Marco ‘Orelhas’ - “potenciaram o clima de conflito e intensificaram os ânimos dos demais arguidos” na noite da morte de Igor Silva. Diz, no entanto, o magistrado que não existe qualquer prova de que participaram na agressão fatal. Marisa e Iara escapam assim a um julgamento pelo crime de homicídio.Saiba mais no site do Correio da Manhã