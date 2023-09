Acidentes causam sete mortos em dois dias

Sérgio Silva, um bombeiro dos voluntários de Castelo Branco, morreu na madrugada deste domingo numa violenta colisão da viatura em que seguia com outro carro na EN18. Quase à mesma hora, a família de Inês Painho, que no sábado tinha sofrido ferimentos graves num acidente em Sousel, recebeu a notícia de que a jovem de 19 anos não tinha resistido aos ferimentos graves.Saiba mais no site do Correio da Manhã