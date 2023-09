Mulher encontrada morta após assalto em Alenquer

Dupla de ladrões conseguiu pôr-se em fuga com milhares de euros, ouro e ainda um relógio valioso.

Uma mulher foi encontrada morta em casa pelas autoridades, com sinais de violência, na sequência de um assalto à residência que partilhava com o seu pai, em Penafirme da Mata, no concelho de Alenquer.Rita Cipriano, de 43 anos, terá se recusado a dar o código do cofre que os assaltantes exigiam e, por, isso terá sido amarrada e amordaçada, de barriga para baixo. Devido à posição, a vítima acabou por morrer por não conseguir respirar.O pai ainda tentou salvar a filha mas sem sucesso, uma vez que acabou por ser agredido violentamente pelos assaltantes que o obrigaram a dizer onde se encontrava o resto do dinheiro.A dupla de ladrões conseguiu pôr-se em fuga com milhares de euros, ouro e ainda um relógio valioso que se encontrava dentro do cofre.No local estiveram as autoridades e os psicólogos do INEM para prestar apoio e assistência a Manuel Sipriniano, de 76 anos, pai da vítima.