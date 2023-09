Acórdão do ‘Football Leaks’ tem leitura hoje

Rui Pinto é o principal arguido do processo e está acusado de 90 crimes.

A leitura do acórdão do processo ‘Football Leaks’ está marcada para esta segunda-feira. Rui Pinto é o principal arguido do processo e está acusado de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo (a entidades como a empresa Doyen, o Sporting, a sociedade de advogados PLMJ, a Procuradoria-Geral da República e FPF), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão na forma tentada à empresa Doyen.