Kim Jong Un vai visitar a Rússia nos próximos dias para se "encontrar e conversar" com Putin

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, vai visitar em breve a Rússia para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin, confirmaram os dois países esta segunda-feira. Segundo a Reuters, as autoridades americanas disseram que os dois iriam discutir possíveis negócios de armas.Segundo o Kremlin, Kim Jong Un visitará a Rússia nos próximos dias a convite de Putin. A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA afirmou que os dois líderes se iriam "encontrar e conversar", sem disponibilizar mais pormenores.De acordo com a Reuters, líder norte-coreano terá partido a bordo de um comboio especial com destino à Rússia, mas nem Moscovo nem Pyongyang confirmaram de imediato a agenda da visita.Apesar dos desmentidos russos e norte-coreanos, os Estados Unidos afirmaram que estão a avançar ativamente as conversações para que a Coreia do Norte forneça armas à Rússia, que já gastou vastas reservas de armas nos mais de 18 meses de guerra na Ucrânia.