Autoridades procuram 46 desaparecidos uma semana após ciclone. Há 25 mil desalojados

93 cidades foram afetadas pelo ciclone, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Uma semana depois do ciclone que devastou, na segunda-feira e terça-feira da semana passada, o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, equipas de resgate ainda procuram por 46 pessoas desaparecidas. O número oficial de vítimas fatais da tragédia também era de 46 até ao último balanço divulgado pela Proteção Civil regional, mas a quantidade de desaparecidos faz temer que os óbitos aumentem bastante.

Em todo o Rio Grande do Sul, que tem duas vezes e meia o tamanho de Portugal e quase a mesma população, 93 cidades foram afetadas pela tempestade, que começou com ventos muito fortes, aos quais se seguiram chuvas torrenciais que fizeram alguns rios subir até 17 metros acima do nível normal e submergir cidades inteiras. Em pelo menos 79 dessas cidades foi decretado estado de calamidade.

Até esta segunda-feira, o número de desalojados continuava a aumentar, pois os rios que devastaram regiões da área central do estado ao longo da semana agora levam o excesso de água para outras regiões, provocando estragos em novas áreas. Também de acordo com o balanço mais recente da Proteção Civil, o total de feridos que necessitaram de atendimento hospitalar também aumentou, sendo até agora de 924.

Este domingo, e com um atraso fortemente criticado, direcionado principalmente ao presidente Lula da Silva que não foi ao estado alegando problemas de saúde mas fez uma viagem de 24 horas de avião para participar na Índia na cimeira do G20, o governo central foi em peso para o Rio Grande do Sul. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitou a região acompanhado de oito ministros, vários secretários de Estado e muitos técnicos, e prometeu, entre outros apoios, destinar uma verba de 140 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, um dos estados em que Lula da Silva teve maior rejeição nas presidenciais do ano passado.