PJ detém homem estrangeiro que aliciava menores para fins sexuais

Suspeito vai ser presente a juíz, esta segunda-feira.

Um homem estrangeiro, de 46 anos, foi detido no sábado pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, pela suspeita de crimes de pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais.Segundo comunicado da PJ, o caso teve início no mês de fevereiro através contactos feitos numa plataforma online de encontros, que evoluíram para plataformas de troca de mensagens, como o Whatsapp, onde o detido fazia troca de "ficheiros de cariz sexual" com a vítima. Estes contactos levaram o suspeito a deslocar-se a Portugal para se encontrar com a vítima, de 15 anos, que reside na cidade de Guimarães.A PJ iniciou os trabalhos de identificação e localização do suspeito após uma denúncia. O homem estava hospedado num hotel daquela cidade e, segundo apurou a PJ, "terá viajado com o objetivo de se encontrar pessoalmente com a vítima".O homem foi detido e foram-lhe apreendidos os equipamentos informáticos que usava. Vai ser esta segunda-feira presente a juíz, no Tribunal de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.