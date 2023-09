Morreu Ian Wilmut, líder da equipa que criou a ovelha 'Dolly'

Cientista sofria de Parkinson.

O cientista Ian Wilmut morreu, esta segunda-feira, aos 79 anos, informa a Universidade de Edimburgo, onde era professor. O britânico liderou a equipa que criou a ovelha Dolly, o primeiro animal clonado a partir de uma célula adulta.A descoberta marcou a carreira de Wilmut e despoletou alguma controvérsia sobre o futuro da clonagem. O cientista descreveu a hipótese de se clonar humanos como "repugnante", acrescentando que o seu trabalho "nada tinha a ver com copiar seres humanos".Dolly recebeu o seu nome em homenagem à cantora Dolly Parton. A ovelha acabaria por dar à luz seis vezes, antes de ser abatida, em 2003. O seu corpo foi doado ao Museu Nacional da Escócia.Em 2006 Wilmut foi nomeado diretor de um centro de medicina regenerativa da Universidade de Edimburgo. Retirou-se em 2012 e revelou em 2018 que tinha sido diagnosticado com Parkinson. As causas da sua morte não foram, ainda, reveladas.