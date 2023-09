Resgatado explorador norte-americano preso numa gruta na Turquia

Mark Dickey esteve nove dias preso na gruta de Morca, a mais de mil metros de profundidade.

O espeleólogo americano que ficou preso numa gruta, a mais de mil metros de profundidade, no sul da Turquia, foi resgatado esta segunda-feira, avança o jornal britânico The Independent."Mark Dickey foi retirado da última saída da gruta às 00h37 e levado para a tenda UMKE. Assim, a parte da operação de salvamento na gruta terminou com êxito. Felicitamos todos aqueles que contribuíram! declararam os socorristas turcos no X/ Twitter. Mark Dickey, de 40 anos , participava numa expedição internacional de exploração na gruta de Morca, uma das mais profundas do mundo, nas montanhas Taurus, quando sofreu hemorragias gastrointestinais a uma profundidade de 1040 metros. No total, esteve nove dias preso no interior da gruta.