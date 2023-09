Bilhetes para ver o Barça no Dragão chegam aos 113 euros

O FC Porto já começou a vender os bilhetes para os três jogos em casa da fase de grupos da Liga dos Campeões e o mais caro chega aos 113 euros por pessoa. É esse o custo de um ingresso para o público na box do Estádio do Dragão para a receção ao Barcelona, a 4 de outubro.O bilhete mais barato começa nos 13 euros, para sócios, na bancada superior, para os jogos com Antuérpia (07/11) e Shakhtar (13/12).