Seis suspeitos de assaltar à mão armada stand em Fafe julgados no Tribunal de Guimarães

Na altura, grupo escapou com comandos e chaves avaliados em cerca de três mil euros.

Seis homens, dos 28 aos 37 anos, começaram a ser julgados, esta terça-feira, pelo Tribunal de Guimarães, pela suspeita de terem assaltado, à mão armada, um stand automóvel, em Fafe.Na altura, o grupo escapou com comandos e chaves avaliados em cerca de três mil euros. Estão acusados do crime de roubo agravado.Segundo a acusação, os seis homens tinham a intenção de roubar um cofre, onde estaria guardada uma quantia avultada de dinheiro, num stand de venda de automóveis, em Fafe. Usaram duas (aparentes) armas de fogo, de canos serrados, para ameaçar e obrigar um funcionário a entregar a chave do cofre.O grupo ainda agrediu o homem, com uma coronhada nas costas e um pontapé na cabeça, mas não conseguiram obter a chave do cofre. Acabaram por escapar com dois sacos de pequenas dimensões onde estavam guardados os comandos e chaves de carros.