Bebé de 1 ano morre trancada em carro no Monte da Caparica

Pais da menina receberam apoio psicológico no local.

Uma bebé de um ano morreu trancada dentro do carro dos pais, a meio da tarde desta terça-feira, no parque de estacionamento do pólo da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Monte da Caparica, Almada.

Fonte oficial da GNR confirmou ao CM que o alerta foi dado pelos progenitores da menina, pelas 15h30.

"Ambos ficaram em choque ao chegar à viatura e depararem-se com a filha trancada, inconsciente", explicou o responsável.



Ao que o CM apurou, o pai da menina é funcionário naquela faculdade e tinha por hábito deixá-la na creche antes de ir trabalhar. Esta terça-feira, acabou por se esquecer da criança no veículo, tendo-se apenas se apercebido da sua presença quando regressou à viatura.

De imediato foram acionados meios do INEM da GNR da Trafaria. Foi prestada assistência à menor que estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, a mesma viria a ser declarada morta.

Por ordem do Ministério Público de Almada, a Polícia Judiciária de Setúbal já foi chamada a investigar as circunstâncias do óbito.

Apesar do choque, os pais da menina mantiveram-se no local, para colaborarem com a investigação.

No local esteve ainda a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência, do INEM, cujos psicólogos estão a apoiar os pais.