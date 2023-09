Câmara dos Representantes quer abrir inquérito para destituir Joe Biden

Congressista republicano argumenta que o presidente dos EUA "mentiu" ao povo norte-americano.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou esta terça-feira que pretende abrir um inquérito para a destituição do presidente Joe Biden. A ação é apresentada pelo líder republicano Kevin McCarthy.Segundo McCarthy, citado pela CNN Internacional, o inquérito vai centrar-se em alegações de abuso de poder, obstrução e corrupção.Ainda segundo a estação televisiva norte-americana, Biden tem vindo a ser investigado desde janeiro."Solicito a uma comissão da Câmara para abrir um inquérito formal de destituição", disse o congressista, argumentando que Biden "mentiu" ao povo norte-americano sobre os polémicos negócios do filho no estrangeiro.Hunter Biden, o filho quinquagenário do Presidente democrata, tornou-se o alvo preferido da direita norte-americana, que o acusa, nomeadamente, de ter feito negócios duvidosos na Ucrânia e na China quando Joe Biden era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017), aproveitando as redes de conhecimentos e o nome do pai.