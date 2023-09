Tenista Simona Halep suspensa por quatro anos por duas violações de doping

Atleta pode recorrer da decisão, porém, se a mesma vingar, só em 6 de outubro de 2026 poderá voltar aos 'courts'.

A tenista romena Simona Halep, antiga número um do ranking WTA, foi esta terça-feira suspensa por quatro anos devido a duas violações dos regulamentos antidoping, anunciou a Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA).

A atleta de 31 anos, que já estava suspensa desde outubro de 2022, pode recorrer da decisão, porém, se a mesma vingar, só em 06 de outubro de 2026 poderá voltar aos 'courts', com idade que dificilmente lhe permitirá regressar ao apogeu.

Depois de testar positivo ao medicamento Roxadustat durante um teste à urina no Open dos Estados Unidos, em agosto de 2022, a romena foi visada novamente pela ITIA, que apontou um "resultado adverso" no passaporte biológico, baseada na avaliação do perfil de Halep por um painel de especialistas independentes.