Hospital de São Bernardo com condicionamentos na especialidade de Ortopedia

Constrangimentos iniciam-se às 21h00 desta terça-feira.

O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, não vai poder receber doentes de urgência de Ortopedia entre as 21h00 desta terça-feira e as 9h00 de quarta-feira, devido a constrangimentos no serviço daquela especialidade, segundo informou ao CM, fonte da Proteção Civil.