Sete idosos hospitalizados por intoxicação em lar no Porto

Produtos químicos utilizados na desinfeção do espaço estarão na origem do incidente.

Sete idosos do lar da Associação Social e Cultural de São Nicolau, situado na rua da Reboleira, no Porto, foram hospitalizados, esta terça-feira à noite, na sequência de uma intoxicação, revelou aofonte do Comando da PSP do Porto. Além dos sete idosos que necessitaram de ser levados para o hospital, os restantes 15 utentes do lar também foram retirados do local e alojados noutras estruturas.De acordo com a mesma fonte a intoxicação terá sido provocada pelos produtos químicos utilizados na desinfeção das instalações do lar.Depois de assistidos pelas equipas de socorro, os sete idosos foram levados para os hospitais da cidade. O alerta foi dado por volta das 21h55 e no local estiveram vários meios dos bombeiros e do INEM, assim como agentes da PSP. As autoridades competentes vão agora apurar o que aconteceu.