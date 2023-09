Professores perderam salário com António Costa

Maioria dos docentes portugueses do 3.º ciclo ganha menos oito mil euros anuais do que a média da OCDE.

Os professores portugueses do ensino secundário perderam salário nos Governos de António Costa. A média dos salários reais caiu 1% entre 2015 e 2022, enquanto no mesmo período os vencimentos dos colegas dos restantes países subiram, em média, 6%.Saiba mais no site do Correio da Manhã