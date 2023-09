Von der Leyen pede voto nas europeias para decidir "tipo de Europa" que se quer

Presidente da Comissão Europeia diz que este também será o momento de saber que "tipo de futuro desejam".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, instou esta quarta-feira ao voto nas eleições europeias, a menos de um ano, para se decidir "o tipo de Europa" que se quer, garantindo ter cumprido 90% das suas promessas.

"Dentro de pouco menos de 300 dias, os europeus irão às urnas na nossa democracia única e notável. Como em qualquer eleição, será um momento para as pessoas refletirem sobre o estado da nossa União e o trabalho realizado por aqueles que as representam, mas será também um momento para decidirem que tipo de futuro e que tipo de Europa desejam", declarou Ursula von der Leyen, no seu discurso sobre o Estado da União em 2023, na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

Discursando pela quarta vez desde que assumiu funções, a última neste mandato, a líder do executivo comunitário apelou ao voto dos mais novos, que votam pela primeira vez, notando que entre os eleitores das europeias de junho de 2024 estarão "os mais jovens, que nasceram em 2008, o ano da crise financeira".



Bruxelas quer usar energia eólica na indústria



A Comissão Europeia vai apresentar um pacote legislativo sobre energia eólica para, num trabalho em colaboração com a indústria e os Estados-membros, ter cada vez mais indústrias limpas, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu.

Ursula von der Leyen salientou que Bruxelas vai concentrar-se "nas competências, no acesso ao financiamento e em cadeias de abastecimento estáveis".

"Mas isto é mais vasto do que um setor. Da energia eólica ao aço, das baterias aos veículos elétricos, a nossa ambição é muito clara: o futuro da nossa indústria de tecnologias limpas tem de ser feito na Europa", acrescentou.