PSP de Matosinhos prende quatro autores de roubo com faca que obrigam vítima a levantar dinheiro em ATM

Agentes da PSP de Matosinhos prenderam quatro homens, na tarde de terça-feira, momentos depois de os mesmos terem assaltado um homem na via pública com recurso a facas.A vítima foi obrigada a deslocar-se a um ATM para levantar dinheiro. A PSP procedeu à detenção dos quatro suspeitos e à apreensão do carro onde seguiam, na Avenida Vasco da Gama.A vítima ficou sem 150 euros, uma mala e um casaco. A denúncia à PSP foi rápida e os quatro suspeitos foram encontrados na posse de três facas.