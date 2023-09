Paragem da Autoeuropa já provocou 425 despedimentos

Num encontro com as comissões de trabalhadores do Parque Industrial, o Ministério do Trabalho admitiu apoiar as empresas que chamem os dispensados.

