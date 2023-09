Em junho eram já menos 738 que em 2022. Saíram quase onze mil elementos desde 2011.

As Forças Armadas estão a perder quatro militares por dia. Tinham, no final de junho, um efetivo de 23 558 militares – menos 738 que no final de 2022, alertou na terça-feira a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA). Desde 2011, perderam quase 11 mil elementos