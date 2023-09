Gang de Loures em pacto de silêncio durante julgamento

Os sete elementos do gang PDS, do Lumiar, que começaram a ser julgados na terça-feira em Loures pelo homicídio de Manilson Novais, de 16 anos, recusaram falar em tribunal.O pacto de silêncio levou a juíza a avisá-los que “há provas nos telemóveis apreendidos” que os colocam no local e mensagens trocadas com o planeamento e execução do crime, em fevereiro de 2022, em Fetais.

O medo de falar ‘atingiu’ também a principal testemunha – um amigo de Manilson que o acompanhava.O gang PDS era rival do K26, da zona onde vivia Manilson. A morte a tiro ocorreu após rixas e para vingar um esfaqueamento de um PDS.