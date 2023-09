Apanhado em flagrante a ameaçar mulher na Guarda

Agressor foi presente a um juiz em tribunal e ficou proibido de contactar com a vítima.

Um homem de 51 anos foi detido em flagrante quando ameaçava de morte a companheira, em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.Após denúncias de que a mulher era vítima de violência doméstica, os militares da GNR deslocaram-se à habitação do casal e testemunharam o suspeito a proferir ameaças de morte à vítima, de 53 anos.O agressor foi presente a um juiz em tribunal e ficou proibido de contactar com a vítima e de se aproximar a menos de 500 metros da mesma.