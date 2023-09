Aldeias isoladas em Marrocos ainda sem ajuda

Sobreviventes do sismo suplicam por comida, abrigo e ajuda para tirar os corpos dos escombros.

Mais de quatro dias após o devastador sismo que atingiu a região do Alto Atlas, em Marrocos, ainda há muitas aldeias que não receberam qualquer ajuda das autoridades, com os sobreviventes desesperados a implorarem por mantimentos, abrigo e ajuda para recuperar os cadáveres presos nos escombros.Algumas pessoas optaram por abandonar as aldeias e acampar junto à estrada principal que liga as montanhas à cidade de Marraquexe, na esperança de obterem ajuda. "As aldeias do vale foram completamente esquecidas. Precisamos de ajuda", contam aos jornalistas por entre relatos de aldeias completamente arrasadas e sobreviventes a escavarem os escombros com as mãos para recuperar os corpos de familiares. O último balanço é de 2901 mortos e mais de 5 mil feridos.Até terça-feira, o Governo marroquino apenas tinha aceitado as ofertas de ajuda de quatro países, deixando os restantes, incluindo Portugal, sem resposta."Agora já é tarde. O nosso trabalho é salvar pessoas, não é desenterrar cadáveres", diz um socorrista de uma ONG francesa.