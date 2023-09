Kim Jong-un diz a Putin que tem a certeza de que a Rússia vai triunfar "contra o mal"

Líder norte-coreano encontrou-se com o presidente russo no Cosmódromo de Vostochny.

Kim Jong-un disse a Vladimir Putin, esta quarta-feira, que tem certeza de que o exército e o povo russo triunfarão contra o "mal", avançou a agência Reuters.O líder norte-coreano encontrou-se esta quarta-feira com o presidente russo no Cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente do país, em Amur. Pelo meio, surgiram relatos de agências de inteligência ocidentais que apontam que Moscovo pretende adquirir armas e munições norte-coreanas para as empregar na campanha militar na Ucrânia."Chegámos à conclusão sobre a necessidade de aprofundar a cooperação estratégica", afirmou Kim Jong-un.O presidente russo propôs "um brinde para fortalecer a amizade e o bem estar" entre os dois. O líder da Coreia do Norte replicou, brindando "à saúde de Putin".As negociações entre ambos devem terminar esta quarta-feira, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência TASS.Segundo o Kremlin, a conversa foi "importante e substantiva", focando-se na cooperação em matéria de aviação e transporte. A mesma fonte garante que não esteve em cima da mesa a discussão dos riscos de uma guerra nuclear.