Homem baleado durante compra de carro no Seixal. Assaltante roubou 35 mil euros e fugiu

Vítima terá sido atingida a tiro durante a venda de um carro.

Um homem, com cerca de 20 anos, foi baleado na perna após um assalto na tarde desta quarta-feira no Seixal. A vítima tinha-se deslocado a uma praceta junto à igreja de Casal do Marco, no Seixal, para comprar um carro em segunda-mão.



Ao que o CM apurou, a viatura tinha matricula neerlandesa.





O caso aconteceu por volta das 13h20 quando um homem surge e dispara contra a perna esquerda da vítima, rouba um colar valioso que estava dentro do carro e leva ainda uma mala com 35 mil euros em dinheiro, que a vítima trazia para realizar a compra da viatura.A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, pelos bombeiros do Seixal, tendo sofrido ferimentos ligeiros, apenas.O assaltante, que está em fuga, é procurado pelas autoridades.