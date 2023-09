PSP apreende trotinetas e bicicletas com droga dissimulada nos bancos em Campo de Ourique

Suspeitos colocaram-se em fuga quando intercetados pelas autoridades.

A PSP apreendeu, esta terça-feira, em Campo de Ourique, cinco trotinetas elétricas e duas bicicletas com 42 doses de haxixe dissimuladas nos bancos dos veículos, suspeitas de terem sido furtadas e usadas para tráfico.



Segundo o comunicado da PSP, as autoridades "depararam-se com um grupo de individuos a desmontar peças de várias bicicletas e trotinetes suspeitas de terem sido furtadas". Perante a presença policial, os mesmos colocaram-se em fuga, deixando para trás as trotinetas, bicicletas e vários componentes e assessórios deste tipo de velocípedes, tais como motores elétricos e baterias.

Algum dos artigos recuperados foram devolvidos ao proprietários. A PSP vai continuar as diligências.