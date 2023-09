Maria Pilar, João, Renato: Outros casos de crianças que morreram esquecidas dentro do carro

Madalena, de apenas 10 meses, morreu esta terça-feira no parque de estacionamento da universidade onde o pai dá aulas.



Em maio de 2021, o País ficou em choque com a morte trágica de Maria Pilar, de 2 anos , que ficou esquecida pela mãe dentro da viatura, no centro de Lisboa. A gestora, de 40 anos, saiu de casa de manhã para deixar os três filhos na creche, mas apenas deixou os irmãos mais velhos, na altura com cinco e sete anos. A bebé, que estava numa cadeirinha colocada atrás do banco do condutor, ficou esquecida quando a mãe regressou a casa, onde estava em teletrabalho. Foi uma funcionária que alertou a mulher para o facto de a menina não estar na creche.





Anos antes, em março de 2009, João, um bebé de 9 meses, ficou também esquecido pelo pai , programador informático, fechado dentro do carro em Aveiro. O menino devia ter sido entregue no berçário, o quatro metros do local de trabalho do pai, mas tal não aconteceu. O bebé dormia no banco traseiro e o alerta só foi dado quando uma funcionária do berçário estranhou o atraso da criança.

Ainda foi transportado ao hospital mas não sobreviveu. Ao que tudo indica, um mal-entendido entre familiares, sobre quem deveria ter ido buscar o bebé, teve um resultado fatal para o menino, esquecido no interior da viatura.