Fernando Santos deixa seleção da Polónia

Federação já oficializou o despedimento.

A federação polaca de futebol oficializou esta quarta-feira o despedimento de Fernando Santos do cargo de selecionador do país.A imprensa já tinha dado conta da decisão, que terá sido tomada nas últimas horas, depois da derrota de domingo, com a Albânia.A saída do ex-selecionador português está diretamente ligada aos resultados do apuramento para o Europeu de 2024. A Polónia soma apenas 6 pontos em cinco jogos, mercê das vitórias diante da Albânia (1-0) e das Ilhas Faroé (2-0). Perdeu com a República Checa (1-3), com a Moldávia (2-3) e a Albânia (0-2) pelo que dificilmente conseguirá a qualificação direta num grupo teoricamente muito acessível."Apesar de estarmos a terminar a nossa cooperação, estou grato por ter liderado a seleção polaca e desejo tudo de melhor à Polónia e ao seu povo, que tão bem me acolheram quando aqui vivi", disse Fernando Santos, citado pela federação.O presidente da federação, Cezary Kulesz, conta anunciar um novo selecionador em breve: "A escolha de um novo treinador é agora uma prioridade da direção da federação, pelo que anunciaremos em breve quando terá lugar a apresentação do novo treinador."