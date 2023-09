PSP detém homem de 30 anos por violência doméstica

Homem ficou obrigado a afastar-se da vítima.

Um homem, de 30 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) este domingo por ser suspeito de violência doméstica, em Alcântara.Segundo comunicado daquela força policial, os agentes foram acionados para uma residência onde estaria a ocorrer uma discussão entre um casal. À chegada, repararam que a porta da casa estava aberta, de onde saiu a vítima em direção aos polícias, "em estado de pânico, com respiração ofegante e a chorar".A vítima tinha acabado de ser agredida pelo companheiro. "O visado apertou-a com bastante força na zona do pescoço, bem como no membro superior esquerdo, motivo pelo qual solicitou ajuda através da linha de emergência 112", refere a PSP.O homem, que aparentava estar alcoolizado, começou por se recusar a seguir as ordens dos polícias, mas depois de alguma insistência destes acabou por sair da residência.O suspeito foi detido e após interrogatório judicial, foi-lhe imposta a medida de coação de afastamento da vítima.