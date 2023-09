Benfica bate Sporting e conquista Supertaça de futebol feminino

Águias tornam-se nas maiores vencedoras do troféu. Leoas desinspiradas na decisão por penáltis.

O Benfica conquistou a Supertaça de futebol feminino, esta quarta-feira, ao bater o Sporting nos penáltis no Estádio Municipal de Aveiro.O tempo regulamentar do encontro terminou com um empate a uma bola. Depois de uma primeira parte sem golos, o Benfica inaugurou o marcador, aos 55 minutos, por intermédio da portuguesa Kika Nazareth, de 20 anos.Ao minuto 72 o Sporting repôs a igualdade graças a um golo apontado pela norueguesa Andrea Norheim. O marcador não sofreu alteração até ao final do jogo e o prolongamento também não decidiu o vencedor.O troféu ficaria apenas entregue após a marcação de penáltis. A decisão sorriu ao Benfica, que foi eficaz e marcou nas primeiras três oportunidades. Em contrapartida, o Sporting não converteu nenhum remate da marca dos 11 metros e perdeu mesmo a oportunidade de voltar a levantar o troféu.Trata-se da terceira vez que as águias vencem a Supertaça, tonando-se nas maiores vencedoras da prova, ao ultrapassar o rival de Lisboa.