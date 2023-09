Família encontra cão que tinha desaparecido há 12 anos

Minion fugiu do quintal em 2011, quando tinha três anos. Reconheceu os donos no reencontro.

Uma família norte-americana do Arizona teve a surpresa de voltar a encontrar o cão que havia desaparecido do quintal de casa há 12 anos. Segundo a Fox News, com base no chip do animal, o Campo de Controlo de Animais do condado de Maricopa, conseguiu chegar a Skip Crandall, o último tutor.Minion tinha três anos quando foi adotado. Ao voltar a ver os donos, o animal demonstrou ainda ter memória dos mesmos. Saltou e abanou a cauda e, quando regressou à casa onde vivia, parecia ainda ter memória do espaço."Ele [O Minion] era um rapazinho fantástico. Era um pequeno Bichon super giro. Muito brincalhão", disse Skip Crandall, à Fox News Digital. À data, os três filhos do casal tinham oito, dez e 12 anos. Adoravam o animal.Em 2011, o portão do quintal estava aberto, o que levou a que os dois cães daquela família fugissem. Na altura, o outro animal regressou, mas Minion não.Os Crandall não desistiram de Minion e afixaram cartazes, foram a abrigos e pediram ajuda a vizinhos para encontrar o animal. Porém, não tiveram sorte. Depois de um mês à procura, decidiram que seria melhor aceitar que o canídeo não regressaria."Pensámos que eram poucas as hipóteses de o voltar a ver", disse Skip Crandall. "Imaginámos o pior. Foi muito desconcertante".Esta semana, chegou grande e inesperada notícia. A família recebeu uma chamada do Campo de Controlo de Animais do condado de Maricopa, a informar que foi encontrado um cão, que se presumia vadio. O chip ajudou o agente da autoridade a chegar à Skip Crandall.Skip ficou incrédulo e contou ao agente que não via Minion há 12 anos."Fiquei chocado. Nem sequer pensei que fosse possível, que todo aquele tempo tivesse passado e o cão ainda aqui estivesse", disse o tutor.No dia do reencontro, Minion saiu do carro em que era transportado e reconheceu imediatamente os donos. Família descreve momento como emocionante.O animal, de raça Bichon Maltez, tem agora 15 anos e já não é tão brincalhão como outrora. "É lento", a sua visão não é boa e já não tem muitos dentes.