Novas pensões aumentam 8,05%

As pensões de velhice e de invalidez atribuídas este ano, entre novas e reconvertidas, quer da Segurança Social quer da CGA, vão ser atualizadas em 8,05%, de acordo com os novos cálculos definidos por uma portaria publicada em julho. As pensões atribuídas desde meados de julho já contam com a revisão, mas as anteriores só irão ser atualizadas em outubro, com retroativos a janeiro de 2023.Saiba mais no site do Correio da Manhã