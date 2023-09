Preço do azeite aumentou mais de 60% num ano

O preço do litro de azeite foi um dos bens alimentares que mais subiram no último ano, tendo passado de 3,93 euros em agosto de 2022 para 6,22 euros em julho último, um agravamento superior a 60%. Já os ovos de galinha baixaram uns cêntimos, com a meia dúzia a descer, em média, de 1,29 euros para 1,22 euros, menos 5,4%.Saiba mais no site do Correio da Manhã