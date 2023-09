Mulher norte-americana amamenta o marido e diz que esse hábito os aproximou

Casal insiste que a prática "não é nenhum fetiche".

Uma mulher norte-americana revelou que amamenta o marido e segundo a mesma, o hábito não só os aproximou um do outro como também é bom para a saúde do homem.Segundo o Daily Mail, Rachel Bailey, de 30 anos, começou em 2017 a amamentar o marido, Alexander, também de 30 anos, e desde então que os dois têm esse hábito. De acordo a mulher, Alexander não tem uma constipação há dois anos e tem recebido muitos elogios em relação à pele.O casal insiste que aquela prática "não é nenhum fetiche" e que não sentem vergonha da mesma porque "nada de mau resultou de tudo isto"."É um assunto um pouco tabu, mas quisemos partilhá-lo porque não achamos que seja mau e não temos vergonha", disse a mãe de três filhos.De acordo com o Daily Mail, Alexander começou, inicialmente, por beber o leite materno da mulher para a ajudar quando esta tinha excesso de lactação durante a amamentação dos filhos.Rachel explica que fez um cruzeiro com Alexander na altura em que ainda amamentava a filha do meio e que se esqueceu da bomba de leite em casa, tendo ficado muito inchada e com dores. Com medo de apanhar uma infeção, o casal decidiu que Alexander iria tentar beber o leite materno de Rachel para a aliviar."Estávamos nervosos com a ideia de ela me dar de mamar, mas assim que o fizemos, apercebemo-nos que não havia problema nenhum", disse Rachel.A mulher acrescenta ainda que sentiu "um alívio instantâneo quando Alexander pegou no peito".Rachel diz que a sua alimentação acaba por afetar a de Alexander. "É engraçado porque se eu comer algo picante, também dá gases ao Alexander", diz a norte-americana.A mulher salienta que os filhos não deixam de ser prioridade e que se certifica sempre de que os bebés sejam amamentados primeiro.