Governo aprova novo modelo de Unidades de Saúde Familiar e alarga-o aos hospitais

Ministro anuncia aprovação do regime de dedicação plena dos médicos.

O Governo aprovou esta quinta-feira o diploma do novo modelo das Unidades de Saúde Familiar (USF) e criou as condições para generalizar o mesmo modelo, de equipas multiprofissionais auto-organizadas, nos hospitais.O anúncio foi feito em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro."No caso dos hospitais, serão designadas, como já o são, centros de responsabilidade integrados (CRI) e o que pretendemos é, não apenas valorizar os que já existem, como criar condições para que eles se desenvolvam em novas áreas", afirmou o ministro."O trabalho já está em curso", lembrou Manuel Pizarro, mas o novo modelo "arranca no início do próximo ano". Tal implicará "a recomposição dos serviços de administração".O ministro referiu ainda que Portugal tem "mais médicos especialistas do que no início de 2016", refutando "em absoluto que o Serviço Nacional de Saúde não seja atraente" para os profissionais.Neste contexto, Manuel Pizarro prometeu a "valorização do rendimento líquido dos jovens médicos" e "melhores condições de trabalho".O executivo estima que "em termos diretos a generalização das USF modelo B permitirá que mais cerca de 250.000 portugueses tenham acesso a uma equipa de saúde familiar". O diploma foi aprovado sem o acordo dos sindicatos.

O ministro da Saúde adiantou ainda que, após concluída a reorganização do SNS, que representa "uma mudança profunda", o próximo passo será a definição dos estatutos da direção executiva, que deverão ser conhecidos em breve.

"A partir deste momento, torna-se mais fácil definir o modelo do estatuto da direção executiva do SNS, que vai consagrar um aumento muito significativo da autonomia de gestão do SNS no seu conjunto e de cada uma das unidades locais de saúde", afirmou Manuel Pizarro.

Pizarro adiantou ainda que a articulação entre a Saúde e as Finanças será feita "a partir de um contrato global" entre a direção executiva do SNS e o Ministério das Finanças.

"A definição das dotações orçamentais, para contratação de recursos humanos ou de investimento, far-se-á a partir de uma relação direta entre a ULS e a direção executiva", acrescentou.