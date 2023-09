Yoda, o cão pastor-belga que deteve Danilo Cavalcante, o assasino em fuga nos EUA

Cão-polícia impediu o fugitivo de usar uma espingarda que estava ao seu alcance.

assassino em que estava em fuga, há duas semanas, de uma cadeia na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.



Quando as autoridades encontraram o fugitivo deitado num monte de relva e o encurralaram, o homem rastejou até ser mordido por Yoda e capturado de seguida, levando à sua detenção, numa zona arborizada da Pensilvânia, detalhou George Bivens, Oficial da Polícia Estadual da Pensilvânia, citado pela CNN Internacional.

George Bivens,

O brasileiro, de 34 anos, foi condenado a prisão perpétua por assassinar a ex-namorada, em abril de 2021. Déborah Evangelista Brandão foi esfaqueada até à morte à frente dos dois filhos de sete e três anos. O homem já estava a ser procurado pelas autoridades brasileiras por matar a tiro Valter Júnior Moreira dos Reis, em 2017, por uma dívida de um arranjo de um carro.

Yoda é o cão-policia, de quatro anos, que deteve Danilo Cavalcante, oO pastor-belga pertencia a uma das duas equipas preparadas para avançar sobre o assassino, evitando o disparado de quaisquer tiros durante a detenção.De acordo com as autoridades, Yoda foi predominante na captura de Cavalcante. O pastor-belga impediu o fugitivo de usar uma espingarda, que furtou, e que estava ao seu alcance."Ele foi essencial na localização e captura, assim como vários outros K-9s que estavam aqui", disse Robert Clark, delegado supervisor do US Marshal para o distrito leste da Pensilvânia, àquele canal norte-americano."Todos estes recursos K-9 foram utilizados por diferentes equipas táticas da zona, e foram recursos incríveis", acrescentou.De acordo comOs cães-policias desempenham "um papel muito importante". São treinados para apanhar a pessoa "desprevenida" para evitar que esta fuja ou use qualquer arma que esteja por perto. O seu treino dá aos agentes alguns segundos para se aproximarem do suspeito e de o prenderem sem força letal."Eles simplesmente agarram e tentam manter a pessoa até que os agentes possam chegar lá", disse o Oficial, explicando que a sua ação não compromete a integridade física do detido.