NASA não nega que exista "tecnologia alienígena desconhecida a operar na atmosfera da Terra"

Coordenador do estudo divulgado esta quinta-feira admite que "é difícil retirar conclusões científicas" sobre os resultados.

A NASA divulgou esta quinta-feira um relatório sobre fenómenos anómalos não identificados. Neste relatório, a agência espacial norte-americana não nega que exista "potencial tecnologia alienígena desconhecida a operar na atmosfera da Terra".De acordo com o relatório, citado pela BBC, "os objetos devem ter viajado através do nosso sistema solar para chegar aqui".O norte-americano Bill Nealson coordenou o estudo e disse, em conferência de imprensa citada pelo mesmo jornal, que "é difícil retirar conclusões científicas" sobre os resultados."Há muito mais para aprender", salientou. "Vamos continuar a procurar habitabilidade pelos céus, com transparência", asseverou, lembrando que "o objetivo da NASA é descobrir o desconhecido".