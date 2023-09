Jovem morre após cair de oitavo andar de prédio em Oeiras

Alerta foi dado para os bombeiros às 21h58. No local estiveram sete operacionais.

Um jovem, com cerca de 25 anos, morreu esta noite de quinta-feira após ter caído do oitavo andar de um prédio na Praceta Moçâmedes, em Oeiras.



