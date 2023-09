Youtuber português morre após 80 dias em coma devido a acidente grave em Loulé

Tiago Eugénio tinha mais de 160 mil seguidores no Instagram e era amigo da cantora Claudisabel, também vítima de um acidente.

O youtuber Tiago Eugénio morreu depois de 80 dias em coma no hospital de Faro. O jovem de 28 anos sofreu ferimentos graves na sequência do despiste do veículo em que seguia, na A22, na zona de Loulé.

O acidente grave aconteceu no final de junho ao quilómetro 60 da autoestrada algarvia, antes do nó de Boliqueime, no sentido Albufeira-Faro. O jovem teve de ser desencarcerado do interior da viatura pelos bombeiros.

Foi assistido no local e transportado para o Hospital de Faro.

Esteve durante 80 dias nos cuidados intensivos em coma. Acabou por falecer esta quinta-feira de manhã. A notícia foi confirmada pela mãe do jovem, através das redes sociais. Refere que o filho "um grande guerreiro" e que "lutou durante 80 dias".

Tiago Eugénio tinha mais de 160 mil seguidores no Instagram e era amigo da cantora Claudisabel, que morreu igualmente na sequência de um acidente de viação na A2.

O funeral do jovem, que era natural de São Brás de Alportel, ainda não está marcado.